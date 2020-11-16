Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Kovid-19" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı 'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

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