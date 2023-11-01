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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, dersleri sadeleştireceğiz - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, dersleri sadeleştireceğiz

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:40

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıflarda müfredatın değişeceğini açıkladı. Tekin, ''Çok fazla ders ve konu var. Yapılacak değişiklik aralık ayında paylaşılacak'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu. Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve müfredattan çıkartacağız. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.

"TEKRAR EDEN KONULARI ÇIKARACAĞIZ"

Dün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli değerlendirmelerde bulundu. Müfredatın değişeceğini açıklayan Tekin, "Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız. İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız. Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, değişiklikler aralık ayında paylaşılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"MÜLAKAT SİSTEMİ DEVAM EDİYOR"

Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

"BİR ÖĞRETMENİN BU DAVRANIŞINI NASIL TASVİP EDEBİLİRİZ?"

( Antalya'da bir öğretmenin 29 Ekim töreninde siyasi içerikli söylemleri üzerine gözaltına alınması hakkında) Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz. Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız.

"ÖĞRETMEN ATAMALARI TEK BAŞIMIZA ALACAĞIMIZ KARARLA OLMUYOR"

Atamalarla ilgili konu Meclis'te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki, atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz."

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, dersleri sadeleştireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, dersleri sadeleştireceğiz - Son Dakika
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