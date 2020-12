Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik." dedi.

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Lise öğrencileri için önümüzdeki süreçte yüz yüze sınav yapılması yerine, farklı bir ölçme değerlendirme yöntemi uygulanabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, eğitimde eksik bırakılan her şeyin bir sonraki senenin problemi haline geldiğine dikkati çekerek "Bir sonraki seneyle de kurtulamıyoruz. Ondan sonraki sene ve hatta üniversitedeki matematik mesela, bu problem oraya taşınıyor. Türkiye'nin çok uzun yıllar 8-10 sene bu eksik nedeniyle eğitimde çok düşük bir performans göstermesi bizim göze alamayacağımız bir şey." ifadelerini kullandı.

Eksiklerin tamamlanarak gidilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız, biz bunu LGS'de gösterdik, başka durumlarda gösterdik. Yani her türlü dezenfekte işlemi, her türlü maske, mesafe, bir sınıfa girecek öğrenci sayısı... Evdeki ve sokaktaki durumdan, alışveriş yapılan çarşı pazardan veya başka mekanlardan daha kontrollü bir ortam sağlıyoruz. Bunu göz ardı etmemek lazım."

Selçuk, okullarda temaslı bir öğretmenin gözetmen olmasının söz konusu olmadığını, ailesinde temaslı veya pozitif bulunan bir öğrenciye daha sonra mazeret sınavı yapılabileceğini aktardı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Çok büyük kontrol altında yapılan bir iş olduğu için rahatız biz. Diyelim ki bir çocuğumuzun başka bir hastalığı söz konusu. Bu özel bir durum ve o başka bir zamanda sınavını alır. Hiç sorun değil bu. Ama biz en baştan 'Hiçbir sınav yok, hiçbir şekilde yapılmayacak dediğimizde ki ilkokulda zaten yapılmasını hiç düşünmedik. Ortaokulda fotoğrafa baktığımızda yapılan çalışmalar, canlı dersleri tamamen rahat bir alanımız olarak gördük. O yüzden de orada bunu yapabiliriz dedik. Ama lisede, çocuklarımızın bütün değişkenler açısından incelenmesi sonucunda onların üniversiteye yönelik hazırlıkları da düşünülerek yüz yüze sınavlarının daha iyi olacağı konusunda ölçme değerlendirme heyetimiz bir karar verdi. Sahaya sorduk. İl yöneticilerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize danıştık. Genel tablo bu yönde olduğu için, öyle bir karar aldık. Yoksa 'şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak' denilen bir iş değil, çok uzun soluklu bir iş. Ama diyelim ki bu istatistiklerde bir kırılma, bambaşka bir şey olur. Yine gözden geçiririz, o esnekliğimiz her zaman söz konusu."

"Bilimsel verilere bakmadan yapamayız"

Selçuk, alınan kararlarda veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen tepkiler ile sosyal medyadan gelen değerlendirmelerin etkisinin sorulmasına karşılık şu değerlendirmeyi yaptı:

"(Sosyal medyada bir talep olduğunda, evet talep çok oldu, bunu yapalım) Böyle bir şey elbette mümkün değil, bu bir yanılgı ve bir sorun. Eğitim kararları bilimsel verilere dayalı olarak yapılıyor, sürecin tamamlanması gerekiyor. Bilim Kurulunun toplantı sonuçları çıkmadan, istatistiklerle ilgili veriler gelmeden bu kararı alamam. Ama bu arada sosyal medyada bir talep olsa 'Alın, alın' şeklinde asla almayız. Yani olgunlaşmadan bir karar alamayız. ya da sistemimizin orta ve uzun vadede probleme girebileceği bir kararı asla almayız. Bu bir yanılgı. Bilimsel verilere bakmadan yapamayız. Aksi halde bu eğitim olmaz. Eğitim bir bilim olduğu için bu kararları alırken elbette toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini göz önüne alıyoruz ama bunun da rasyonel olmasını bekliyoruz."

Velilerden gelen paylaşımlar

Velilerin sosyal medyadaki tepkilerine değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Kızıyorlar, teşekkür ediyorlar, yani bir şekilde ilgileniyorlar. Çağrı merkezimiz var, buraya milyonlarca soru geliyor. Psikososyal destek merkezimiz var. Oraya da velilerimiz başvurup, çocuklarının motivasyonu, öğrenme sorunları, güçlükleri konusunda uzmanlarla, psikolojik danışmanlarla görüşebiliyorlar. İki tane sanal robotumuz var. Bu robotlar 46 milyon soruya cevap verdiler geçtiğimiz süreçte. O da dünyada ödül aldı. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülümüz var bu konularla ilgili. Kamuda ilk sanal robotların kullanımını devreye soktuk."

Velilerden gelen paylaşımlara tek tek bakıldığı ve incelendiğini kaydeden Selçuk, "Bazı velilerimizi çağrı merkezine davet ediyorlar. Bazen velilerimizden ortak bir sorunla ilgili bir şikayet, istek geldi. O zaman da 'Şu konuda genel bir talep var, bununla ilgili açıklamamız şu.' diyoruz ama teşekkürlerin sayısı gerçekten çok yüksek, o da bizi mutlu ediyor." dedi.

(Sürecek)