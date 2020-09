Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dereli'de okul ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda geçen hafta başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin, "Biz emin olun gün gün takip ediyoruz, her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz ve şunu çok açık olarak ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor." dedi.

Bakan Selçuk, Dereli ilçesindeki Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Selçuk, okul bahçesinde öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ederek, "Böyle zor zamanlarda, bir afet sonrasında, bir salgın döneminde sizlerin ortaya koyduğu bu çaba, milletin hizmetinde olmak ne demek, çocuğun hizmetinde olmak ne demek, zor zamanların insanı olmak ne demek, bunun nişanesi olarak karşınızda." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bizim meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız olarak burada her bir çocuğumuzun elini tutmak, her bir velimizin gönlünü almak, her bir vatandaşımızın problemine çözüm üretmek noktasında gerçekten çok büyük bir imtihan verdiniz ve bu imtihandan dolayı da öğretmenlik mesleğinin geleceğe bırakacağı itibar, öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki algılanma biçimi ve öğretmenlerin tam da ihtiyaç duyulan dönemde 'Biz buradayız, burası bizde' demeleri bizim açımızdan çok büyük bir sevinç kaynağı. Bu sebeple müteşekkiriz. Hepinize emeklerinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum, Ankara'daki mesai arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım adına. Siz burada olduğunuz için biz kendimizi daha şanslı hissediyoruz, size güvendiğimiz için de gözümüz arkada kalmıyor. Bütün emeklerinizden dolayı bu millet sizin yaptığınız çalışmaları asla unutmayacak."

Selçuk, vali, milletvekili ve ilgili herkesin ilçede olduğunu belirterek, "Neye ihtiyacınız varsa, ne derdiniz varsa biz bunun çözümü için buradayız. Biz size işleri kolay kılmak için buradayız. Biz, öğretmen olarak ayağınız yere sağlam bassın diye buradayız." dedi.

"Ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacağız"

Ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacaklarını vurgulayan Selçuk, "Problemlerin farkındayız. Problemleri söylemeniz bizi rahatlatıyor. Problemleri saklamak benim en son tercih edeceğim şey. Varsa sorunumuz konuşuruz, dertleşiriz, hallederiz, beraberce çözeriz inşallah. Yeter ki siz rahat edin, siz gülümseyin. Siz gülümserseniz çocukların yüzü güler, velilerin yüzü güler. O yüzden sizin gülümsemeniz bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Bakan Selçuk, hitap ettiği öğretmenlere esprili bir şekilde "Hiç gülümseyen yok. Deminden beri gülümseyin diyorum, hayırdır?" diye sordu. "Maskeden görünmüyor" yanıtını alan Selçuk, bunun üzerine "Maskeden dolayı mı? Tamam o zaman, şimdi anlaştık." dedi.

Okulda basına kapalı incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, afet sonrası eğitim öğretim hizmetlerinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği konusunda "Hangi tedbirler gerekir, nelere ihtiyaç var" konusunda başta vali olmak üzere ilgililerle istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Yapılan değerlendirmelerin işlerin hızla ilerlediğini gösterdiğini belirten Selçuk, gereken her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime değinerek, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili olarak da hemen bu ikinci haftada Giresun'da olmayı çok istedik. Biz emin olun gün gün takip ediyoruz, her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz ve şunu çok açık olarak ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Teknik problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusundaki yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar."

"Şartlarımızın daha iyi olmasıiçin gereken kararları alıyoruz"

Önlerindeki sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında tekrar ortaya konulacağını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Ne tür bir yol haritasının olacağını düşündüğümüzde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz. Çünkü okullarımızın açılmamasının yarattığı birtakım eğitim kayıpları, öğrenme kayıpları orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için de her türlü önlemi öğretmenlerimizle beraber, il, ilçe yöneticilerimizle okul müdürlerimizle beraber izlemeye devam ediyoruz ve bugün de burada bir okulumuzdayız."

Bakan Selçuk, ziyaret ettiği okulda, ilkokul 1. sınıftaki çocukların sınıfında öğretmenler ve okul yöneticileriyle birtakım değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Her şeyin güzel gittiğini görmek, mesela burada öğrencilerin katılımı yüzde 90 ve bu Türkiye ölçeğine baktığımızda da çok yüksek oranda bir katılım. Bu bizi umutlandırıyor ve şartlarımızın daha iyi olması konusunda da gereken her türlü kararları alıyoruz. Önümüzdeki süreç okulların bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hızla, tedbirler alınarak açılması için gereken çalışmaları yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.