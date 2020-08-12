Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek"
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 21:04
Kaynak: İHA
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