Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül'de açılmasına yönelik soru üzerine "Önceden... - Son Dakika

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül'de açılmasına yönelik soru üzerine "Önceden...

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül'de açılmasına yönelik soru üzerine "Önceden okulların açılmasına ilişkin net tarihler verebiliyorduk. Ancak şimdi MEB'in tek başına karar verebilmesi diğer paydaşlarla beraber hareket edildiği için mümkün değil.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül'de açılmasına yönelik soru üzerine "Önceden okulların açılmasına ilişkin net tarihler verebiliyorduk. Ancak şimdi MEB'in tek başına karar verebilmesi diğer paydaşlarla beraber hareket edildiği için mümkün değil. Salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Sağlık Bakanlığımız 'okulların tamamının açılmasında sıkıntı yoktur' derse tabii ki açarız. Biz öğrencilerimizi, öğretmenlerimiz riske atacak kararlar almayız." - İSTANBUL

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