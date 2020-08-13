Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı - Son Dakika

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti. Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:51

Kaynak: AA

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