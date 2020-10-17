Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı

17.10.2020 11:35

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı

Ziya Selçuk, Twitter, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı - Son Dakika

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