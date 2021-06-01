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Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak - Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak

01.06.2021 10:28

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada ''Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi açık olacak'' sözlerine yer verdi. Okulların fiziksel olarak yaz boyu açık tutulacağını belirten Selçuk, 2. sınıfa geçen öğrencilere ise okuma taraması yapılacağını açıkladı.

Normalleşme ile birlikte bugünden itibaren ilkokul öğrencileri, 7 Haziran'dan itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Bu süreçte öğrencilerin telafi amaçlı okulları kullanabileceğinin müjdesini veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yaz boyunca isteğe bağlı telafi eğitimi alabileceğini de aktardı. Selçuk ayrıca 2. sınıfa geçen öğrencilerin okuma taramasına tabi tutulacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Farklı destek mekanizmalarımızla sizlere en nitelikli şekilde ulaşmaya çalışsak da eğitimin uzaktan gerçekleşmesi öğrenci eğitmen ve aileler için bir takım sınırlıklar doğurdu, bunun farkındayız. Biz bunları belirlemek için araştırmalar yaptık. Elbette kanıta dayalı olarak farklı öğrencilerde telafi eğitimine ihtiyaç olduğunu tespit ettik.

"İSTEĞE BAĞLI TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLAYACAK"

Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Her okul öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek, plan oluşturacak. 18 Haziran-2 Temmuz arasında okullar planı uygulamaya başlayacak. Öğretmenlerimiz de ders saati üzerinden görev alabilecekler isterlerse.

"2'YE GEÇENLERE OKUMA TARAMASI YAPILACAK"

1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ortaokullarda öğrenme düzeyine uygun çalışma programı verilecek.

LİSELER İÇİN ÖZEL PROGRAM

Liseler için özel programlar uygulayacağız. Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığımız seferberlik duygusunu yaşatabilmek için telafide ben de varım diyen herkesle UDEP çerçevesinde bir araya geleceğiz. Ben şimdiden görev alan, katılım sağlayan herkese ülkemin çocukları ve geleceği adına yürekten teşekkür ediyorum.

Bizim için uzun sayılabilecek bir aranın ardından bugünden itibaren okullarımızda ilk ders zilini çalmanın heyecanını yaşıyoruz. Buradan bütün öğrencilerimi, meslektaşlarımı ve velilerimizi sevgiyle selamlıyorum."

YENİ NORMALLEŞME DÖNEMİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yeni normalleşme dönemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

"1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY OKULLARINDA HAFTADA 5 GÜN EĞİTİM

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM İSTEĞE BAĞLI

Okullarımızdaki yüz yüze eğitim katılımı isteğe bağlı olup, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 2 Temmuz Cuma günü ise sona erecektir."

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak - Son Dakika


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