Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi - Son Dakika
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi
12.02.2021 20:37
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı. Birinci dönem yapılamayan sınavlar ise, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.
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12.02.2021 20:45:50. #1.11#
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