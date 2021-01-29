Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere teslim etti - Son Dakika

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere teslim etti

29.01.2021 15:07
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere teslim etti, System.String[]

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, 500 bin tablet bilgisayarın öğrencilere teslim edildiğini, Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarın teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 500 bin tablet bilgisayarın öğrencilere teslim edildiğini, Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarın teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

"Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor." diyerek müjdeyi verdi. Şubat ayı sonuna kadar tablet desteği, 600 bine çıkacak.

Tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı.

Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık dağıtımı 7 faz halinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğinde dikkat çeken belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız."

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı İnternet paketi de bulunuyor.

100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

(Mevlüt İşli/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere teslim etti - Son Dakika


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