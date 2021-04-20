MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 101'inci yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasının temasını, 'Çocukların iyi olma hali ve mutluluğu' olarak belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü olan 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl çocukların iyi olma hali ve mutluluğu olduğu parolasıyla bir dizi etkinlik planlandı. Etkinlikler 21 Nisan günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ile Bilim Kurulu üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara'nın veliler ile buluşması ile başlayacak. 'Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı' konulu çevrim içi toplantı, Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ailelerin ardından Bakan Selçuk, salgın koşullarında mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak, Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluşacak. Öğrencilerin sosyal ve duygusal durumları söyleşinin ana temasını oluşturacak. 22 Nisan günü Mardin'e gidecek olan Bakan Selçuk, çocuklar ile bisiklete binecek, açık havada vakit geçirecek ve meslektaşları ile 'Mardin Masal Evi'ni açacak.

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEKBakan Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tüm çocukları temsilen Anıtkabir 'i ziyaret edecek. Bakan Selçuk, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklar ile sohbet edecek. Bakan Selçuk 23 Nisan günü 'Ankara Masal Evi'nin açılış töreni de katılacak. Aynı gün TRT EBA kanallarından da bayram coşkusunun ekran karşında yaşanabileceği özel bir program yayımlanacak.

Bakan Selçuk, kutlama haftasına yönelik yol haritasını hafta başında Telegram hesabından paylaştığı şu notla duyurdu: "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası. 23 Nisan haftasında anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun çocuklarım"