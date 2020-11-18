Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak - Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak

18.11.2020 19:32
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak, System.String[]

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili detayları açıkladı. Buna göre 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak. 31 Aralık'a kadar ise yüz yüze ya da online sınav yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini açıkladı.

Dün Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitimin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini ifade etmişti. Bakan Selçuk'un açıklamasıyla bu süre 4 Ocak'a kadar uzamış oldu.

YÜZ YÜZE YA DA UZAKTAN HİÇBİR SINAV YAPILMAYACAK

31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını, sınavlarla ilgili planlamanın salgının seyrine göre gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak." dedi.

Uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalarını sürdüren Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

30 BİN TABLET DAHA 10 GÜN İÇİNDE ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILACAK

30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.

"GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 MİLYON DERS YAPABİLME KAPASİTEMİZ BULUNUYOR"

EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir.

Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir. Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir."

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak

Ziya Selçuk, 20 Kasım, Cuma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak - Son Dakika


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