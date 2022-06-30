Son Dakika! LGS sınavı tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Buna göre, lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

İPTAL EDİLEN SORU YOK

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ORANI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

KARABÜK'TE 5 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 LGS sonuçlarına göre Karabük genelinde 5 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

"BU BAŞARI BİR TAKIM BAŞARISIDIR"

Ülke genelinde tüm soruları doğru olarak cevaplayan193 öğrenciden 5'inin Karabük'te olmasının nüfus ve öğrenci sayısı oranına göre çok büyük başarı olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bu başarı bir takım başarısıdır. İdarecisinden öğretmenine, velimizden okulumuzu temizleyen hizmetlisine kadar eğitim ailemizin üstün emeklerinin karşılığıdır" dedi.