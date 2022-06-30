LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Buna göre, lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 LGS sonuçlarına göre Karabük genelinde 5 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti.
Ülke genelinde tüm soruları doğru olarak cevaplayan193 öğrenciden 5'inin Karabük'te olmasının nüfus ve öğrenci sayısı oranına göre çok büyük başarı olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bu başarı bir takım başarısıdır. İdarecisinden öğretmenine, velimizden okulumuzu temizleyen hizmetlisine kadar eğitim ailemizin üstün emeklerinin karşılığıdır" dedi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! LGS sınavı tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak - Son Dakika