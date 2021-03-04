Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları' - Son Dakika

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları'

04.03.2021 20:48

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları' Bakan Selçuk: "Bu proje bizim kopmuş olan tanelerimizi bir araya getiren, bağlayan ve birlikte aynı düşünce ufkunu selamlayan bir ülkü etrafında, bir ilke etrafında birliğimizi sahici bir şekilde sloganlardan uzak bir şekilde, içi...

Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları'

Bakan Selçuk:

"Bu proje bizim kopmuş olan tanelerimizi bir araya getiren, bağlayan ve birlikte aynı düşünce ufkunu selamlayan bir ülkü etrafında, bir ilke etrafında birliğimizi sahici bir şekilde sloganlardan uzak bir şekilde, içi boş söylemlerden ari bir şekilde bize sunuyor"

ANKARA – Milli Eğitim Bakanlığı, UNESCO iş birliğinde çocukların kendi kültür mirasını daha iyi anlayarak hayal dünyalarını genişletmeleri amacıyla öğretmenlere yönelik 'Masal Anlatıcılığı' mesleki gelişim programı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO iş birliğinde çocukların kendi kültür mirasını daha iyi anlayarak hayal dünyalarını daha da genişletmeleri için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan projede okul öncesi, sınıf öğretmenleri, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, tarih, müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerine öncelik verilmek üzere 'Masal Anlatıcılığı' mesleki gelişim programı hazırlandı. Eğitimlere katılan 89 bin 168 öğretmen sertifikalarını aldı. Ayrıca 'Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Eğitim Setleri' ile birlikte onlarca kitap ile oyun kartı hazırlandı ve Anadolu Masal Evleri hayata geçirilmeye başlandı. Anadolu Masalları Youtube kanalında ünlü isimler, çocuklar ve öğretmenlerin anlattığı masallar, yüzbinlerce vatandaşa ulaşmayı başardı.

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile öğrenciler için 15 masal kitabı, kılavuz kitap, oyun kartları, masalların seslendirildiği ve şarkılarının yer aldığı 2 CD ve parmak kuklalardan oluşan Anadolu Masalları Eğitim Setleri hazırlandı. 'Okul Öncesi Anadolu Masalları Eğitim Seti' 11 bin, 'Anadolu Masalları İlkokul 1-2 Eğitim Seti' 10 bin 500 adet basılarak dağıtımı gerçekleştirildi.

"Bu proje birliğimizi sahici bir şekilde bize sunuyor"

Projenin tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Rahmetli babaannem ot kökü üzerinde biter derdi. Bizim şahsiyetimizin olgunlaşması, kimliğimizin ortaya çıkması, kişiliğimizin yapılanması kendi kökümüz üzerindeki değer sistemine dayandığında o zaman evrensel olana bir nefes verebiliyoruz, bir soluk verebiliyoruz. O zaman milli olanı geliştirebiliyoruz ve kendi tekamülü içerisinde dönüştürebiliyoruz. O zaman biz biz olmaya devam ediyoruz. Bütün bunları şu yüzden ısrarla vurguluyorum; eğer biz bu topraklarda, bu coğrafyada yüksek bir dikkatle bütün bir dünyayla belirli bir yarışma, dayanışma, rekabet içerisinde olacaksak, çocuklarımız dünyadaki akranlarıyla bir şekilde yarışacaksa bizim öncelikle teknolojinin çok ötesinde içerik üzerinde, muhteva üzerinde yeniden yeniden düşünmemiz lazım. Teknolojiye ulaşmak kolay, raflardan satın alırsınız ama içerik olarak ne koyacağız, içerik olarak neyi paylaşacağız asıl mesele burada. İşte bu proje bizim kopmuş olan tanelerimizi bir araya getiren, bağlayan ve birlikte aynı düşünce ufkunu selamlayan bir ülkü etrafında, bir ilke etrafında birliğimizi sahici bir şekilde sloganlardan uzak bir şekilde, içi boş söylemlerden ari bir şekilde bize sunuyor. Bu nedenle de masal kelimesinin büyüsünü tekrar tekrar vurgulamamız lazım. 220 bin öğretmenin masal öğretmenliği sertifikası alması ve bu ülkenin kılcal damarlarında bu sertifika suretiyle çocuklarımızın kulaklarına, gönüllerine Türk dünyasının binlerce yıllık nefesini sunmaları, armağan etmeleri çok büyük bir eser olarak karşımızda duruyor" dedi.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları'
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları'
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları'
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları'

Ziya Selçuk, Milli, Türk, Okul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: 'Anadolu Masalları' - Son Dakika


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