Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığının 23 Nisan programı, "Veliler Buluşması" etkinliğiyle başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen 23 Nisan programı, "Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı" konulu "Veliler Buluşması" etkinliğiyle başladı.

Bakan Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitim öğretim alanında başka ülkelerde neler yapıldığını gün gün takip ettiklerini söyledi.

"Çocuklarımızın rahat etmesi için onlara imkanlar sunmak, onların önünü açmak, onları geride kalmasınlar diye öne çıkarmak ve benzeri konularda gerçekten çok gayret ediyoruz." diyen Selçuk, bu durumun, kolay olmadığını ve birçok karara bağlı olduğunu dile getirdi.

Bunun, tek başına değerlendirme yapılacak bir durum olmadığını aktaran Selçuk, "Ortak bir akıl çerçevesinde birlikte danışarak, dayanışma içerisinde alınması gereken kararlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklara dair karar alıyoruz ki bu son derece dikkatli olmamızı gerektiren bir durum." diye konuştu.

"Bizim kırılganlıklarımız çocukları etkiliyor"

Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul da zor günlerden geçildiğini, bu süreçte anne babaların, zamanla neler yapması gerektiğini öğrendiğini dile getirdi.

Çocukların yetişkinlerden daha hızlı öğrendiğini ifade eden Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar daha kolay adapte oluyor ama bizim kırılganlıklarımız çocukları etkiliyor. Çocuklar bu süreci yaşarken o noktada başlamadılar hiçbir şeye. Onların bir özgeçmişi, bir hikayesi var. Tıpkı ailemizin hikayesi olduğu gibi. Eğer ki biz problemleri çözme ve çocuğumuza fırsat verme konusunda cömert bir aileysek, çocuğumuzun kendini ifade etmesi konusunda ona yaratıcı yollar açan bir aileysek, ona verdiğiniz sorumlulukların üstesinden gelebileceği konusunda ona inanan bir aileysek, işte bu yaşadığımız dönemde bu ailelerden gelen çocuklarımız kendilerini toparlama konusunda daha güçlü beceriler gösterdi."

"En kıymetlimiz çocuklarımız"

Bilim Kurulu Üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara da dünya üzerinde çok sayıda insanın etkilendiği bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Kara, "Bizim geleceğimiz, aslında her şeyimiz, belki de en kıymetlimiz çocuklarımız. Dünyada başka bir toplumun çocuklarına bu kadar kıymet ve değer verdiğini söyleyebilmek doğru mudur, değil midir onu bilmiyorum ama bizim için onlar gerçekten çok önemli. Onlar için çok ciddi tedirginlikler yaşadığımızı biliyorum. Umarım bugünleri hep birlikte atlatacağız ve onlar çok daha güçlü olarak geleceğe adım atacaklar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Kara ve Tuğrul, etkinliğe zoom üzerinden bağlanan velilerin sorularını yanıtladı.