Son Dakika: Milli güreşçi "Tatar Pehlivan"dan acı haber

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde oturan "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, iddialara göre kendi çiftlik evinde tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde oturan "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, iddialara göre kendi çiftlik evinde tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük'ten acı haber geldi. İddialara göre Siyamük, Menemen ilçesi Kesik Mahallesi'nde bulunan çiftliklerinde, dün gece saat 02.00 sıralarında kendi tüfeğinin ateş almasıyla yaralandı. Milli güreşçi Lütfü Siyamük, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Siyamük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yakınlarını üzüntüye boğan milli güreşçinin cenazesinin, ikindi namazına müteakip Kesikköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Siyamük'ün kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsinin sonucunda belirlenecek. (Ayhan Ederoğlu/İHA)

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:27 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Milli güreşçi 'Tatar Pehlivan'dan acı haber - Son Dakika

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