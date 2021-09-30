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Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor - Son Dakika

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

30.09.2021 19:53
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor, System.String[]

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Rusya'nın Suriye'deki saldırıları kast edilerek, "Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saat sürdü. MGK sonrası verilecek mesajlar merak ediliyordu. Toplantının ardından yapılan açıklamada Suriye'yle ilgili önemli ifadeler kullanıldı.

"TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN BİLGİ SUNULDU"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

"SİVİLLERİN ZARAR GÖRMESİ KALICI ÇÖZÜMÜ ENGELLİYOR"

Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş, bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir."

"TÜRKİYE'NİN İYİ NİYETİ GÖZ ARDI EDİLDİ"

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı, çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin çizildi.

"AFGANİSTAN'DA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulandı; uluslararası topluma, insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

"AFRİKA'DA TERÖR FAALİYERLERİ REFAH İÇİN ENGEL"

Toplantıda, Afrika kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyası istikrarsızlıkların, Kıta'nın mazlum milletlerinin hak ettikleri refaha erişmesinin önündeki başlıca engelleri teşkil ettiği belirtilerek, Türkiye'nin, Afrika'da güvenlik ve istikrarın tesisi ile kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle giderek daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna da işaret edilen toplantıda, Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtildi.

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

Milli Güvenlik Kurulu, Suriye, Mgk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor - Son Dakika
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