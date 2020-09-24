Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor - Son Dakika

Ankara'da yine önemli bir toplantı var. Milli güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Birçok kritik konu masada olacak. Devletin zirvesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel konuları ele alacak.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar da MGK'nın gündeminde.

Toplantı ardından gündeme ilişkin bir bildiri yayımlanması bekleniyor.

(İHA)