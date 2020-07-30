Son Dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4...
Son dakika güncel haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:01
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı