Son Dakika: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı - Son Dakika

Son Dakika: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı

Son dakika haberlerine göre Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), milli motosikletçi Deniz Öncü'nün Dünya Moto3 Şampiyonası'nda kaza yaptığını bildirdi.

Son Dakika: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı, System.String[]

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), milli motosikletçi Deniz Öncü'nün Dünya Moto3 Şampiyonası'nda kaza yaptığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü, bugün Avusturya'daki Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayak yarışında takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaptı.

Deniz Öncü kazanın ardından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Avusturya yarışında milli sporcumuz Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldı. Deniz Öncü, tıbbi merkezdeki kontrollerin ardından daha fazla tarama için hastaneye götürülüyor. Dualarımız seninle Deniz." paylaşımında bulundu.

Avusturya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 14:31

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı - Son Dakika Spor
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