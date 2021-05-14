Milli pentatlet İlke Özyüksel, UIMP Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde topladığı 32 puanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için puanını 122'ye yükseltti.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'da düzenlenen organizasyona katılan İlke'nin final müsabakalarını 1322 puanla 22. sırada tamamladığı ifade edildi.
İlke'nin böylelikle Tokyo için puanını 122'ye yükselttiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122'ye çıkardı - Son Dakika Spor