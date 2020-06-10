Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise...
Son dakika güncel haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: '24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise... - Son Dakika
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