Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise...

Son dakika güncel haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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