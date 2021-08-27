Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi.

Akar görüşmede ayrıca Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.