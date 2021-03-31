Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü

31.03.2021 17:13

Son dakika gelişmesine göre Hakkarili küçük Hira'nın MSB binasına gelmesi Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hira'yı karşılaması Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hira ile sohbet etmesi Hira'nın şiir okuması Hira'nın kendi yaptığı Anıtkabir resmini Milli Savunma Bakanı Akar'a takdim etmesi Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hira ve ailesi...

Hakkarili küçük Hira'nın MSB binasına gelmesi

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hira'yı karşılaması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hira ile sohbet etmesi

Hira'nın şiir okuması

Hira'nın kendi yaptığı Anıtkabir resmini Milli Savunma Bakanı Akar'a takdim etmesi

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hira ve ailesi ile toplu fotoğraf çekimi Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirdiği 9 yaşındaki Yüksekovalı Hira ve ailesi ile bir araya geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira için kardan benzerini yapmış, görüntülerden etkilenen Bakan Akar da küçük Hira ve ailesini Anıtkabir'i görmek üzere Ankara'ya davet etmişti.

Akar'ın daveti üzerine ailesi ile Ankara'ya gelerek hayaline kavuşan ve Anıtkabir'i ziyaret eden Hira, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Hira ve 3 yaşındaki kardeşi Muhammed ile Bakan Akar arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Derslerinin nasıl olduğunu soran Akar'a "Çok iyi." diyen Hira, Anıtkabir'i nasıl bulduğu yönündeki soruya da "Anıtkabir çok güzel. Çok beğendim." yanıtını verdi.

Küçük kızın, "Atatürk vefat etti, şimdi siz bizi koruyorsunuz teşekkür ederim." demesi üzerine Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz bizleri koruyor. Kötü adamlara karşı mücadele ediyoruz. Niçin? Bütün çocukların rahat ve huzur içinde okula gidebilmesi, yaşayabilmesi ve oynayabilmesi için." diye konuştu.

İki kardeşle de yakından ilgilenen Akar, baba Mehmet Şerif Karahan ile anne Elif Karahan'ı yetiştirdiği evlatlardan dolayı tebrik etti.

Baba Karahan da davetinden dolayı Akar'a teşekkür ederek, "Hiç aklımıza buralara gelmek, Anıtkabir'i görmek gelmezdi. Bunun olabileceğini düşünmüyorduk. Sayenizde buralara geldik. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için yeriniz ayrı. Bizleri kabul etmenizden dolayı çok mutlu, gururluyuz." dedi.

"Atatürk" şiirini okuyan Hira daha sonra boyadığı Anıtkabir resmini Bakan Akar'a hediye etti.

Bakan Akar da ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler sunduğu Hira ve kardeşi Muhammed'in tablet bilgisayarlarının olmadığını belirtmesi üzerine bilgisayar hediye edilmesi talimatı verdi.

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü

Mehmet Şerif, Hulusi Akar, Anıtkabir, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü - Son Dakika


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