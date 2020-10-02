Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı

ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle atıldı.

ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle atıldı.

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, firmanın gelecek yıl 40'ıncı yılını kutlayacağını söyledi.

ASPİLSAN'ın Kayseri halkı tarafından kurulduğuna işaret eden Doğankaya, temeli atılan tesisin tarihi dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Doğankaya, firmalarında yaklaşık 300 çeşit batarya sistemi ve 20 çeşit akü sistemi üretildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan yoğun çalışmalar, görüşmeler ve analizler sonucunda, 2030'lu yıllarda dünyada yüzde 40'lık pazar payıyla 47 milyar dolarlık hacme sahip olacak nikel magnezyum kobalt baz yapıda yılda 21 milyon adet üretim yapabilecek kapasiteyle, kullanım alanı en yaygın ve pazar payı en büyük olan silindirik pil üretimine başlamaya karar verilmiştir. Hazırladığı 12 yıllık yol haritası kapsamında ASPİLAN Enerji, savunma ve sanayimizin kullandığı ve kullanacağı mobil araç ve sistemlerin ihtiyaç duyacağı lityum-iyon silindirik pillere ilave olarak prizmatik ve lityum iyon piller ile her türlü araç pili, yakıt pili, süper kapasitör, katı elektrolit, sıvı hidrojen ve metal anotları özgün, yerli ve milli olarak eşgüdümlü çalışmalarla tasarlamayı ve üretmeyi planlamıştır."

Lityum-iyon pil tesisinin 25 bin metrekarelik alanda kurulacağını ve yaklaşık bir yılda tamamlanmasının planlandığını anlatan Doğankaya, tesisin yurt dışından temin edilecek makine altyapısıyla ilgili çalışmalarda da son aşamaya gelindiğini ifade etti.

"Yatırımla pil batarya konusunda bölgede lider konumuna gelinecek." diyen Doğankaya, Türkiye'nin savunma sistemlerinin, sanayisinin ve endüstrisinin önemli bir ihtiyacının yerli, milli ve katma değeri yüksek olarak yurt içinde giderileceğini kaydetti.

"Oyun gişe rekorları kıracak"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade ise temeli atılan tesisin önemine değinerek, "Bir daha ambargolarla tehdit esilmeyelim diye yatırım hamlemizden biri bu yatırım. Bu yatırımdan sonra inşallah ASPİLSAN ürünleri de tanıtımlarda yer alacak. ASPİLSAN pil ve enerji depolama alanında lider kuruluş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını, milletin desteğini ve dualarını arkasına alan bağışçıları ile kuvvetli gönül bağı kurmuş bir aile olarak niteleyen Piyade, "Bana göre bu birlikteliğin sahnedeki performansı çok büyük olacak. Hatta oyun gişe rekorları kıracak." dedi.

Piyade, Türkiye'nin savaş gücünün artırılması ve buna benzer yatırımların yapılmasında kendilerini destekleyen, sayıları 150 bine ulaşan bağışçılara da teşekkür etti.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulacak tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracak.

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı
Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı
Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı
Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı

Hulusi Akar, Türkiye, Enerji, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:36 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:53:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei