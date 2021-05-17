Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı toplantıdan görüntüler

Birlik komutanları ile video konferans görüşmeleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı:

"(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi"

"1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi"

"Hudutlardaki arkadaşlarımızın büyük başarısıyla 1 Ocak'tan itibaren toplam 58 bin 690 kişi yakalandı"

"131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG/PYD, 43'ü ise FETÖ olmak üzere toplam 122 terörist de ele geçirildi"