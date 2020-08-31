Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz... - Son Dakika

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle askere alınacaklara PCR testi yapıldığını belirterek, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle askere alınacaklara PCR testi yapıldığını belirterek, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı ve bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi." açıklamasında bulundu.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in, her türlü koşulda görevini başarıyla yerine getirmek için mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Dağbaşı Karakolu'nu ziyareti sırasında aksayarak yürüyen bir askere, sebebini sorduğunu ve ameliyattan yeni çıktığını öğrendiğini anlatan Akar, helikopterle evine götürmeyi önerdiklerinin, Mehmetçik'in izin ve istirahat alma hakkı olmasına rağmen bunu kabul etmediğinin altını çizdi. Bakan Akar, hiçbir ülkenin ordusunda askerlerin bu şekilde davranmayacağını belirtti.

"Son yıllarda Türk savunma sanayisinde önemli atılımlar oldu. TSK'nin envanteri artık yerli ve milli silahlarla ve mühimmatla oluşmaya başladı. Dost ve müttefik ülkelere önemli ihracatlar yapıldı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bunların özellikle TSK mensuplarına etkisi nedir?" sorusunu cevaplayan Akar, devletin yerli ve milli üretim konusunda her türlü gayreti gösterdiğine işaret etti.

"Silah, araç ve mühimmatın tekniğini, teknolojisini üretmeye başladık"

Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde silah, mühimmat, araç üretmenin ötesinde o silah, araç ve mühimmatın tekniğini, teknolojisini üretmeye başladık. İşin püf noktası burada. Millilik ve yerlilik buradan başlıyor. Dolayısıyla düne kadar bizim için çok ciddi sıkıntı olan, özellikle yabancı ülkelerle yaptığımız konuşmalarda birinci gündem maddesi olan, 'paramızla şunu verin, bunu verin' diye kuyrukta beklediğimiz olaylar, şu anda bizim ihraç ürünümüz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmalara ve taahhütlere rağmen 2012'de yabancı ülkelerin, Türkiye'nin İHA'larının bakım ve onarımı yapmadıklarına dikkati çeken Akar, bunun üzerine yapılan çalışmalarla Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğine değindi.

Akar, endüstriyel, ekonomik, teknolojik olarak gelinen seviyenin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunları ürettikçe, ihraç ettikçe, bu teknoloji kendini yeniledikçe, bunların hepsi Mehmetçik'in emrine veriliyor. Silahı, aracı, mühimmatıyla vesair gereciyle bunlar müthiş bir moral, motivasyon meselesi oluyor. Eskiden karşıdakinde olup bizde olmayanlar vardı. Şimdi karşıdakiler, o büyük devletlerin personeli dahi 'bu ne?' diye bizim arkadaşlarımıza sorar hale geldi. Bundan dolayı ne kadar övünsek azdır."

Savunma sanayisinde yerlilik ve milliliğin yüzde 70'lere gelmesine karşın, hala gidilecek yolların ve yapılması gerekenlerin olduğuna işaret eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın şahsen takibi, liderliği, desteği, teşviki gerçekten bizlere verdiği moral, motivasyon çok önemli. Bu istikamette bütün savunma sanayisi, kamusu, üniversitesi ve özel teşebbüsü hep birlikte çalışmak suretiyle epey mesafeler kat ettik, bundan sonra da ilerleyeceğiz. Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz var; ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS, HAVELSAN. Bu sadece bizim için değil, asil milletimiz için de övünç kaynağıdır. Bunu çok daha ileriye çıkaracağımıza inanıyorum."

TSK'de Kovid-19 tedbirleri

"TSK, Kovid-19 salgınıyla nasıl mücadele etti, bu konuda ne gibi önlemler aldı? Olası bir ikinci dalgaya hazır mı?" sorusunu cevaplayan Hulusi Akar, Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 12 Mart'ta Kovid-19 ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını anımsattı.

Akar, merkezde doktor, eczacı ve kimyacıları bir araya getirdiklerini ifade ederek, bu heyetin ilk günden itibaren yoğun şekilde çalıştığını, alınması gereken tedbirlerin belirlendiğini söyledi.

Tüm tedbirlerin TSK içinde duyurulduğunun, eksiksiz ve aksaksız şekilde uygulanmaya başlandığının altını çizen Akar, şu ana kadar Kovid-19 için 500 binden fazla test yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Akar, özellikle operasyon bölgelerinde, gemilerde, Hava Kuvvetleri filolarında, Libya'da görevli personelde Kovid-19 vakası olmaması için azami gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Bunun için de aldığımız sıkı, katı tedbirleri aksaksız, eksiksiz uygulamaya devam ediyoruz. Bu manada da dünya orduları arasında en önde olduğumuzu, çok iyi düzeyde olduğumuzu da büyük iftiharla görüyoruz." dedi.

Gelecek dönemde ikinci bir Kovid-19 dalgasının yaşanma riski olduğunu anımsatan Hulusi Akar, bu konuda da olumsuzluk yaşamamak için gerekli tedbirleri aldıklarını, gayret gösterdiklerini bildirdi.

Asker uğurlamaları

Bakan Akar, asker uğurlamalarını, mülki makamlarla ve askerlik şubeleriyle iş birliği içinde yakinen takip ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, askere gelmeden önce böyle bir eyleme girmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunuyorlar. Sadece kendi hayatlarını değil, silah arkadaşlarının hayatını da tehlikeye sokacaklarını kendilerine anlatıyoruz. Askerin kutlamasının operasyonlar, eğitim, tatbikatlar olduğunu, kutlamaların oralarda yapılacağı izah ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı, inşallah bundan sonra da olmayacak. Olanlarla da ilgili arkadaşlarımızı ikaz ediyoruz. Yapanlar olursa da kıtalarına gittiklerinde de arkadaşlarımız, telkinlerini, tavsiyelerini, eğitimlerini sürdürecekler."

"Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz, erteliyoruz"

Celp işlemleri kapsamında askere alınacak gençlere, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları mutabakat çerçevesinde PCR testi yaptırdıklarını anımsatan Akar, "Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz, erteliyoruz, bedelliler dahil. Bu şekilde Silahlı Kuvvetler bünyesine, kışlalara herhangi pozitif kişi girmemesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, subay ve astsubayları Kovid-19'dan korumak amacıyla akşam evlerine gitmemelerini de içeren birtakım tedbirler uygulandığını bildirerek, operasyonlara katılmayan personel de dahil önlemlere uyulmasının önemini vurguladı.

Celp dönemlerinde yapılan test sayılarını paylaşan Akar, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, Ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı. Bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi." diye konuştu.

Akar, KOMMER çalışmaları çerçevesinde kuvvet komutanlıklarının dikim evleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş birliğinde cerrahi maske üretimlerinin yapıldığını hatırlatarak, şu ana kadar 80-85 milyon civarında maske üretildiğini açıkladı.

Askeri ilaç fabrikasında da Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfektan ve ilaç üretildiğine değinen Akar, cerrahi maske yapan makine de ürettiklerini, böylece TSK'nin ihtiyacının karşılandığını, halkın, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarına da destek verildiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Akar, 150 ülkeye TSK ve Türk Hava Yolları'nın (THY) uçaklarıyla yardım malzemesi sağlandığını sözlerine ekledi.

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz...

Hulusi Akar, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:30 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Japonya'da tayfun alarmı! Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı         
14:48
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı         
14:40
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı         
14:32
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?         
13:40
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor         
09:37
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği         
09:30
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak         
08:32
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı         
20:50
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 18:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei