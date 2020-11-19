Son dakika haberi... TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi

19.11.2020 12:29
Son dakika haberi... TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi, System.String[]

Son dakika habere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 5 bin 587 personel ihraç edildi, bin 512 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 5 bin 587 personel ihraç edildi, bin 512 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri de iki sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi, gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

BİN 512 EMEKLİ ASKERİN RÜTBESİ GERİ ALINDI

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emriyle bakanlığa bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 5 bin 587 personel ihraç edildi. Söz konusu süre içinde bin 512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Böylelikle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri de yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda iki sene içinde hudut kartalları, FETÖ mensubu 196 kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı.

"AMACIMIZ BU TERÖRİSTLERİ İÇİMİZDEN TAMAMEN TEMİZLEMEK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,a daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini belirtmişti. Akar, "FETÖ ile mücadele Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yeni bilgi ve belgeler ışığında sıralı amirlerin takip ve kontrolünde aksatılmadan sürdürülmektedir. FETÖ ile MSB, Genelkurmay Başkanlığımız ve Kuvvet Komutanlıklarımız tarafından aynı kriterler kullanılarak mücadele edilmektedir. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi... TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi - Son Dakika


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