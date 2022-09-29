Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi

29.09.2022 15:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta yaptığı açıklamada Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Eylül'de 140 kilometre girdi. Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Akar, 2 gün önce sınırötesi bir operasyon yapıldığını duyurdu.

"TEK YUMRUĞUZ, TEK GÜCÜZ"

Akar, " TSK, Asos'ta 140 kilometre derinliğe girdi ve 16 terörist mağarasını vurdu. Bizim herhangi bir işgalimiz söz konusu değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, biz biriz ve beraberiz. Tek yumruğuz tek gücüz. Bunun için sadece bugün değil geçmişte de fitne teşebbüsleri oldu. Bugüne kadar direndik, direnmeye devam edeceğiz. Bütün şehitliklerde Kürt, Arap, Türk yan yana yatıyor. Canımızı beraber ortaya koyduk. Fitneye fesata su taşımayalım." dedi.

"TERÖRİSTLER NEREDE, HEDEFİMİZ ORASI"

Bakan açıklamalarına şöyle devam etti: "TSK başta Kıbrıs'ta olmak üzere Azerbaycan Türkü'nü Libya'daki kardeşlerimizin de haklı davasında yanında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir. Suriyeli, Iraklı vatandaşlar kardeşlerimiz bizim meselemiz teröristler. Pençe Harekatları devam ediyor, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla. Teröristler nerede hedefimiz orası.

"GÖRÜŞMELER YOLUYLA ÇÖZÜM PEŞİNDEYİZ"

Yunanistan'ın provokatif eylemleri Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tavır sergiliyorlar. Biz görüşmeler yoluyla çözüm peşindeyiz. Maalesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde, işleri karıştırmak istiyorlar. Aklı selim sahibi Yunanlıların bunlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ege'deki zenginliklerin barışçıl şekilde paylaşılmasını istiyoruz."

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi - Son Dakika
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