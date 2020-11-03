Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı Açıklaması

03.11.2020 16:19
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz." dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

Görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayan Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki deprem

TSK komuta kademesi ile birlikte dün İzmir'de deprem bölgesine gittiklerini, oradaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldıklarını anımsatan Akar, "Oradaki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Çalışmalara bir bütün halinde destek veren Silahlı Kuvvetler, helikopterlerin tahsisi, havadan keşif yapılması, kurtarma çalışmalarına katılacak unsurların ve araçların Hava Kuvvetlerimizin güçlü nakliye filosu ile Erzurum'dan, Konya'dan, Diyarbakır'dan bölgeye intikalini sağladı. Aynı zamanda İHA tahsis ederek orada çalışma yapan arkadaşlarımıza havadan gözetleme imkanı verdi. Ege Ordusu'nda görevli Mehmetçik de vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek çadırların kurulmasında büyük süratle görev yaptı. Silahlı Kuvvetler, Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acısını azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz."

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha önce yaşanan afetlerde olduğu gibi bu afette de üzerine düşeni yaptığını, bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Silahlı Kuvvetlerimizin bir görevinin de bu olduğunu, böyle günlerde bağrından çıktığı milletinin yanında, onların emrinde olduğunu bir kez daha gösterdiniz." diye konuştu.

"Yunanistan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçmeli"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda elimizden gelen neyse bugüne kadar büyük fedakarlıklar göstererek yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan'dan da şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip uluslararası hukuk ne diyorsa, anlaşmalar, bu konuda alınan uluslararası kararlar, deniz hukuku, hakkaniyet, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa bir an önce buna uymalarını bekliyoruz. Adaların silahsızlandırılması, adaların hava sahası, karasuları meselesi dahil. Bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, KKTC'de yaşayan Türklerin egemenlik, bağımsızlık, hak ve hukuklarının herkes tarafından kabul edilmesinin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Ayrıca deniz yetki alanları konusu da var. Bu sizin dediğinize, bir üniversitenin veya birkaç kişinin dediğine göre olmayacak. Bencilce, birtakım hakkı ve hukuku gasbetmenize müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası hukuka, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun şekilde bir paylaşımdan bahsediyoruz. Bu manada diyaloğa, müzakereye açığız, siyasi çözümden yanayız, uluslararası hukuka, deniz hukukuna saygılıyız. Fakat dediğimiz gibi hak, adalet duygusu olmak kaydıyla. Değilse, 'hep bana' diyerek bencilce yaklaşımla bir yere varılamayacağını komşularımızın da görmesi lazım. Bunu gördükten sonra çözüm çok kolay. Çözümden sonra da iyi komşuluk çerçevesi içinde oradaki komşularımızın da rahat ve huzur içinde yaşamaları gayet mümkün. Aksi halde bizim hakkımızı, hukukumuzu yedirtmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı azim, kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz."

"Teknik ve bilimsel çalışma"

Türkiye'ye ait araştırma gemilerinin tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Akar, "Araştırma yapıyor. Onlara yönelik bir taciz düşünüldüğü için biz onları koruma ve refakat görevini yerine getiriyoruz. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Normalde sükunetle bu işin yapılması, buna herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi lazım ama maalesef bu konuda müdahale ediliyor." dedi.

Bu konularda üçüncü tarafların objektif olmasının, hakkaniyetli tavır içinde bulunmasının önemli olduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

"Yanlı, taraflı ön yargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Gerçekten barış istiyorlarsa objektif bir yaklaşımla, iki tarafa eşit yaklaşımla bir yere varılabileceğini bilmeleri lazım. Bu konuda binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye'ye karşı ahkam kesmeye kalkmak, kurallar koymaya kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Bunlarla bir yerlere varılamaz. Bunun anlaşılması, bizim hakkımıza herkesin saygı göstermesi lazım. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız."

Viyana'daki terör saldırısı

Bakan Akar, Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terör saldırısını şiddetle kınıyor, Avusturya halkına taziyelerimizi iletiyorum." diye konuştu.

Terörü tüm dünyanın ortak sorunu olarak nitelendiren Akar, "Yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak, terörle mücadelede iş birliğinin önemine bir kez daha vurgu yapıyor, terörün dilinin, dininin, ırkının olamayacağını, hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, Kıbrıs, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı Açıklaması - Son Dakika


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