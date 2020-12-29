Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak.' - Son Dakika

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