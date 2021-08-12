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Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık - Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık

12.08.2021 09:55

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırların güvenliğiyle ilgili açıklamalarında, "Sınırlarımızla ilgili gerçeği yansıtmayan görüntüler gündemde. Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık. Mehmetçik bu çalışmalarda yalnız değildir" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerde sınır güvenliği ihlallerine yönelik görüntülerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına yönelik iddialarla ilgili sorulan soruya Akar, "Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir. Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık. Mehmetçik bu çalışmalarda yalnız değildir" sözleriyle karşılık verdi.

PAKİSTAN'IN MİSAFİRPERVERLİĞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde, Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Ziyareti kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan tarafından kabul edildiğini, Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldiğini ve Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüştüğünü belirten Akar, "dost ve kardeş" Pakistan'da gösterilen yoğun ilgi ve misafirperverliğe teşekkür ederek sözlerine başladı.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"Pakistan'da görüşmeler çok olumlu geçti. Ele aldığımız konularda karşılıklı olarak mutabık kaldığımızı, Pakistanlı kardeşlerimizin destekleyici tavır içinde olduklarını gördük. Hem savunma sanayi hem askeri eğitim, iş birliği konularında önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da geliştirme yönünde mutabık kaldık. İş birliğinin sürdürülmesi konusunda da anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik.

"İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ TÖREN GERÇEKLETİRİLECEK"

Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ü pazar günü İstanbul'da düzenlenecek törenle denize indireceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye gönderdiği resmi davet mektubunu da görüşmeler sırasında kendisine sunma fırsatı bulduk.

AFGANİSTAN HAVALİMANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: BU KONU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞEKİLLENECEK

Afganistan'daki havalimanın işletilmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Hudut güvenliğine bakıldığında, Mehmetçik sınırlara hakimdir. Bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız değildir.

"HUDUT GÜVENLİĞİ TEK BİR HAT DEĞİL"

Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık.

"BAZI GÖRÜNTÜLERİN İRAN SINIRI İLE ALAKASI YOK"

Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor.

"MEHMETÇİĞİMİZ YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPTI"

Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız da değildir. Ayrıca hudut güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Alınan tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, oluşturulan kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsıyor. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • divane divane: Bütün önlemler alindiysa sınırlarda duvarlar örüldüyse o zaman bu gereksizler kaçak yollarda daha nasil geliyorlar ? Suriyeli terörist kaçak yollardan mardin nusaybin'e canli bomba olarak nasil geliyor ve türk polislerini hedef aliyor? Demekki yeteri kadar önlemler alinmamis . Yoksa bunlar ve afganlar nasil geliyorlar ? Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Gercekler boyle olsa istanbulda binlerce afgan,suriyeli her yerde surulerle gezemez,,plajin bayrak gonderine afgan bayragi cekmezdi. Halkin tepkisi sizi urkutmuşe benziyor. Ciddi olsaniz sokakta bir tanesini bulamazsiniz. Halkin gazinı almaya herşeye hakim görüntüsü vermeyi bırakıp ülkeyi sessiz istiladan koruyunuz Unutmayın bu ülkeyi ümmetçilik bir arada tutmaz. Bu ülke Türk yurdudur bin senedir. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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