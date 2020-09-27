Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern...
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. " - ANKARA
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
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