Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir." - Son Dakika

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."
05.04.2021 15:43
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."
Milli, Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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