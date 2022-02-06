Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Covid-19 testleri pozitif çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman Gürün'e ve Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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