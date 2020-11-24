Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" dedi.
24.11.2020 15:43
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" dedi. - ANKARA
Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, 'Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır' dedi. - Son Dakika
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