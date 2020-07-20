Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve... - Son Dakika
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve...
Son dakika politika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen üçlü toplantıda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libyaİçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen üçlü toplantıda bir araya geldi. - ANKARA
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20.07.2020 19:13:56. #1.13#
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