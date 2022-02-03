Üye Girişi
Suriye'nin kuzeyinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları netleşti - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları netleşti

03.02.2022 13:35
Suriye'nin kuzeyinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları netleşti

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında 30 hedefe yönelik yaklaşık 100 civarında cezalandırma atışı yapıldığı bildirildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında 30 hedefe yönelik yaklaşık 100 civarında cezalandırma atışı yapıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kamplarına yönelik "Kış Kartalı Harekatı", terör örgütü PKK/YPG'de çözülmeyi hızlandırdı.

Çöküşün önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bunun bir örneğini Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da gerçekleştirdi, 9 sivil öldü, 31 kişi yaralandı.

Bombalı saldırı sonrasında teröristler, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların ardından verilen karşılık sonucu Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde dün 9, bugün 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Söz konusu operasyonun detaylarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, saldırıların hemen ardından Barış Pınarı bölgesindeki 6 hedefe yönelik çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve havan atışları yaptı. Fırtına obüslerinin de katıldığı cezalandırma atışlarıyla söz konusu hedefler tahrip edildi.

TSK unsurları, Fırat Kalkanı bölgesinde belirledikleri 24 hedefi ise kara ateş destek vasıtalarıyla vurdu. Böylece toplam 30 hedefe yapılan 100 civarında atışla 43 terörist etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
500

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları netleşti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camisi'ne yapılan zulümdür
13:46 Çocukların gözü önünde dehşet saçtı! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları netleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement