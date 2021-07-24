Üye Girişi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli - Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli

24.07.2021 13:33

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, "bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması" veya "bedel ücretinin azaltılması" gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri'ni olumsuz etkiliyor" açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynakları, son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenlemeyle dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının eşitlendiğini hatırlatan kaynaklar, yeni sistem ile yedek astsubaylık statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini anımsattı.

"GENÇLERİN DUYGULARINI İSTİSMAR ETMEYİN"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan MSB, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TSK, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerekmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK FAYDA SAĞLIYOR

TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı.

Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenlemeyle iş sahibi gençler ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını ifade etti.

BEDEL MİKTARI DÜŞÜK TUTULUYOR

Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının, askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğu bilgisini verdi.

MÜRACAAT SAYISINDA ARTIŞ VAR

Yeni askerlik sistemi kapsamında bedelli uygulamasının sürekli hale getirildiğini yineleyen kaynaklar, yaş sınırının kaldırıldığı, gerek vatandaşların gerekse TSK'nin yükümlü ihtiyacı göz önünde bulundurulup önceki uygulamalardan farklı kriterler esas alınarak bedel miktarının belirlendiğini bildirdi.

Yeni askerlik sisteminin öncelikli amacının yurt ve dünyanın birçok bölgesindeki farklı coğrafyalarda görev yapan TSK'nin insan kaynağının desteklenmesi olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Bedelli askerlik için her yıl Bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar kura ile tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

34 BİN 829 KİŞİ BAŞVURDU

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında her yıl artış yaşandığına işaret eden kaynaklar, uygulamanın ilk hayata geçtiği 2019'un ikinci yarısında 49 bin 107 kişinin bedelli askerlik için başvuru yaptığını aktardı.

1 Ocak-30 Haziran 2020 tarihlerinde 25 bin 893, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihlerinde ise 45 bin 740 kişinin başvuruda bulunduğuna değinen kaynaklar, 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihlerinde müracaat sayısının 34 bin 829'a ulaştığını kaydetti.

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli

Cumhuriyet, Reform, Ocak, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ahmet Şallı: Allah bedelli askerlik çıkaranlardan razı olsun Allah onlara hiçbir sıkıntı vermesin tüm dilekleri yerine gelsin. Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu 14:18 Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü 14:09 Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 14:05 Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı 13:25 Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! 12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı 11:55 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı 11:30 ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı 11:22 Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı

Son Dakika Haberleri
14:11 Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek samimi bir şekilde görüntülendi
14:08 Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
14:05 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle parmak ısırttı
13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
13:24 Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı
13:07 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
13:06 Sosyal medyada gündem olan video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza         
14:34
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek samimi bir şekilde görüntülendi Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek samimi bir şekilde görüntülendi         
14:11
Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil         
14:07
iPhone'lara gelen iPhone'lara gelen "Evde kal" uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi         
13:46
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız         
13:08
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı         
11:15
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 14:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement