Milli Savunma Bakanlığı 'NEXUS ACE' görevinden görüntüler paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı 'NEXUS ACE' görevinden görüntüler paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarımızın icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarının icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüler paylaşılarak, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk Hava Sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.