Milli Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı: 89 terör hedefi imha edildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı: 89 terör hedefi imha edildi

20.11.2022 15:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür" açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi saldırısının talimatının geldiği Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon gerçekleştirdi. TSK, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı, dün gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının bilançosunu paylaştı. Pençe Kılıç Harekatı adı altında yapılan operasyonda, 89 hedef imha edilirken aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HEDEF ALINAN BÖLGELER AÇIKLANDI

MSB'nin açıklamasında, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir." denildi.

"89 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Milli Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı: 89 terör hedefi imha edildi
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