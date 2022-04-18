Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anlarının yanı sıra Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine inişleri de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Bu çerçevede ise Milli Savunma Bakanlığından harekata ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı. Hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişlerine yer verilen görüntülerde Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlar da bulundu.

Videoda terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin çok sayıda görüntü de fark edildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)