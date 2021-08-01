Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti - Son Dakika

Yaklaşık 5 gündür yaşanan yangın felaketleri henüz söndürülemedi. Birçok ili etkisi altına alan ve 7 kişinin yaşamına mal olan alevler Marmaris'in Turunç mahallesini de sardı. Bölgede kara yoluyla başlayan tahliyelere başlayan Milli Savunma Bakanlığı da destek verdi.

"İHTİYAÇ HALİNDE DESTEK SAĞLANACAK"

Turunç mahallesi açıklarına iki çıkarma gemisi gönderen Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.