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Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı - Son Dakika

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı

26.06.2021 10:23

Son dakika: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 10.15 itibarıyla başladı. Diğer oturumları yarın yapılacak sınavda 2.5 milyondan fazla aday istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter dökecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı ve adaylara 135 dakika süre verilecek. Diğer oturumları yarın yapılacak YKS'de 2,5 milyondan fazla aday istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan sınav saat 12.30'da son bulacak.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

180 DAKİKA SÜRECEK AYT İSE YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

SON OTURUM YABANCI DİL TESTİ

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17.00 saatleri arasında, yarın ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulunduruluyor.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yarın, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ayrınca, yarın kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

SINAVDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

OKUL BAHÇELERİNE ADAYLAR VE GÖREVLİLER DIŞINDA KİMSE ALINMADI

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı - Son Dakika


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