Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS ARASINDA

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

1 GÜN ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞ OLDU

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.