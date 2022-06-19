Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - Son Dakika
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Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

19.06.2022 19:34

Son dakika: 18 Haziran'da başlayan YKS maratonu, 19 Haziran itibarı ile sona erdi. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavın soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

Üniversite adayları, TYT ve AYT oturumlarında Türkçe, Matematik, Geometri, Edebiyat, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi birçok dersten sorulara yanıt verdi. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sorularını cevapladı.

SORU VE CEVAPLAR ANAHTARI YAYINLANDI

YKS maratonunun bitmesinin ardından, sınav soruları ve cevapları osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı yayınlanan kitapçıklardan soruların cevaplarını kontrol edebilecek.

SONUÇLAR, 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek. Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek. YKS sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - Son Dakika


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