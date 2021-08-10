Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devle Bahçeli, önceki gün sosyal medya hesabından Yüksek Öğretim Kurumları sınavındaki baraj puanlarıyla ilgili önerilerde bulundu. Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi. Bahçeli'nin bu önerisinin ardından harekete geçen hükümet, Temel Yeterlilik Testi'ndeki barajı 140'a, Alan Yeterlilik Testi'ndeki barajı da 170'e düşürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENÇLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı: Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK YANLARINDA OLACAĞIZ"

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade ederek, "Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK GENÇLİĞİ BİZİM HAS BAHÇEMİZDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar.

"SINAV KALDIRILMADAN HUZURLU VİCDANA SAHİP OLAMAYIZ"

Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız.

"SALGIN DÖNEMİNDE DEVLET VAR GÜCÜYLE ÇALIŞTI"

2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.

Salgın döneminde devlet, toplumun her kesimine ulaşmak, mağduriyetleri gidermek için var gücüyle mücadele etmiştir. Bütçe imkânları doğrultusunda gereği yapılarak emeklisinden esnafına, çiftçisinden KOBİ'lerine kadar herkese yardım eli uzatılmıştır. Niyet salih ve samimidir.

"DEVLET ÜZERİNE DÜŞEN FEDAKARLIĞI YAPTI"

Sosyal yardım ve parasal destekler bazı kesimlerce yetersiz olarak da değerlendirilmiştir. Ancak devlet ve hükümet üzerine düşen sorumluluğu fedakarlık ve özveri kültürü içinde ifa etmiştir. Paylaşmanın güzelliği, yardımlaşmanın görkemi her saha ve zeminde sergilenmiştir.

"KARDEŞLERİMİZİN ÇAĞRI VE TALEPLERİ DUYULMALIDIR"

Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS'ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür.

"BAŞARI DÜZEYİ BU YIL DÜŞMÜŞTÜR"

2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.

"150 İLE 180 ARASINDA PUAN ALDILAR"

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

"140 VE 160'A DÜŞÜRÜLMELİDİR"

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir.

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.

"GENÇLİK ÜNİVERSİTEDE OLSUN"

Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun."