EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI - Son Dakika
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EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI

18.07.2022 00:18

EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.

EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, Edirne İl Müftülüğünce vefatının 434'üncü yıl dönümünde, Selimiye Camii'nde okunan dualarla anıldı.

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Bozkurt, programın Edirne Valiliğince düzenlendiğini ifade ederek, "Selimiye Camii ile birlikte bize 375 eser bırakan ve 434 yıl önce rahmete kavuşan ünlü İslam mimarisi merhum baş mimarimiz Koca Mimar Sinan büyüğümüzü bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi.

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Son dakika haberi... Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı Son dakika haberi... Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI - Son Dakika
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