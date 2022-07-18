Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt , okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Bozkurt, programın Edirne Valiliğince düzenlendiğini ifade ederek, "Selimiye Camii ile birlikte bize 375 eser bırakan ve 434 yıl önce rahmete kavuşan ünlü İslam mimarisi merhum baş mimarimiz Koca Mimar Sinan büyüğümüzü bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI - Son Dakika

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