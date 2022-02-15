Son dakika: MİNARE YIKIMI KAMERADA - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yenisi yapılacak olan caminin minaresi, vinç yardımıyla yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İlçeye bağlı Damlataş Mahallesi'nde bulunan Damlataş Cami'sinin minaresi yıkılma riski taşıdığı belirlenince camii derneğince yıkım kararı alındı. Yöre sakinleri ve dernek yetkilileri yaklaşık 50 metre uzunluğundaki 3 şerefeli minareyi, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirdi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek devrilmesi sağlanan minarenin yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde minarenin saniyeler içeresinde enkaza döndüğü, yıkım sırasında vatandaşların koşarak bölgeden uzaklaştığı ve çevreyi bir süre toz bulutunun kapladığı görülüyor.